Англия Косиелни ще е аут за шест месеца 08 май 2018 | 12:38



"Косиелни е съкрушен. Той претърпя операция и ще се възстановява шест месеца. В най-добрия случай ще се върне в игра през декември", каза мениджърът на Арсенал Арсен Венгер. Arsene Wenger on Laurent Koscielny's Achilles injury: "You will not see him until December at best. Koscielny is devastated." pic.twitter.com/blxcgB8D9A — Squawka News (@SquawkaNews) May 8, 2018 Защитникът на Арсенал Лоран Косиелни ще се възстановява шест месеца от контузия, която получи по време на полуфинала в Лига Европа срещу Атлетико Мадрид. 32-годишният бранител скъса ахилес в началото на мача с Атлетико Мадрид миналата седмица и ще пропусне Световното първенство в Русия."Косиелни е съкрушен. Той претърпя операция и ще се възстановява шест месеца. В най-добрия случай ще се върне в игра през декември", каза мениджърът на Арсенал Арсен Венгер.

