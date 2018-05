Зимни спортове НХЛ ще има нов носител на Купа "Стенли"! Вашингтон ще изхвърли Питсбърг 08 май 2018 | 12:29 0 0 0 0 0



С победата Вашингтон прекъсна серията от седем поредни поражения от Питсбърг в плейофни сблъсъци. Нешвил победи Уинипег с 4:0 и изравни серията в Западната конференция на 3:3. Така двата най-добри отбора в редовния сезон ще решат изхода от плейофа в седми мач, който ще се играе в Нешвил. Виктор Арвидсон и Филип Форсберг бяха над всички с по два гола и асистенция, а вратарят Пека Рине се отличи с 34 спасявания за успеха на Нешвил. FOR THE FIRST TIME IN 20 YEARS - YOUR WASHINGTON CAPITALS ARE HEADED TO THE EASTERN CONFERENCE FINAL! #ALLCAPS pic.twitter.com/1l7Vs0AgFM — Washington Capitals (@Capitals) May 8, 2018 Вашингтон се класира за финала в Източната конференция на НХЛ след победа над Питсбърг с 2:1 в шестия мач от серията. Столичани спечелиха плейофа с 4:2 победи и ще играят с Тампа Бей за титлата на Изток. Евгени Кузнецов вкара победния гол в 6-а минута на продължението и Вашингтон ще играе финал в Източната конференция за първи път от 20 години. Атаката за гола започна звездата Алекс Овечкин, който за първи в кариерата си ще играе финал в конференцията. В редовното време Алекс Киасон откри за Вашингтон във втората част, а Крис Летанг изравни за Питсбърг.С победата Вашингтон прекъсна серията от седем поредни поражения от Питсбърг в плейофни сблъсъци. Нешвил победи Уинипег с 4:0 и изравни серията в Западната конференция на 3:3. Така двата най-добри отбора в редовния сезон ще решат изхода от плейофа в седми мач, който ще се играе в Нешвил. Виктор Арвидсон и Филип Форсберг бяха над всички с по два гола и асистенция, а вратарят Пека Рине се отличи с 34 спасявания за успеха на Нешвил.

