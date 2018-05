Бойни спортове Джошуа: Ще се бия с Уайлдър до края на 2018 година 08 май 2018 | 12:49 - Обновена 0 0 0 1 5 Британската суперзвезда Антъни Джошуа (21-0, 20 КО) е "на 95%-та сигурен", че ще има обединителна среща с шампиона на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) до края на тази година. Двамата боксьори държат всички основни титли в тежка категория и искат да се срещнат, но въпреки продължителните преговори, сделка между двамата все още няма.

Преди няколко седмици Уайлдр публикува видео, в което предлага на своя опонент гарантиран приход от 50 милиона долара, за да се изправи срещу него, но промоутъра на Джошуа, Еди Хърн, определи офертата като нищо повече от "рекламен трик", макар че той все пак е приел предложението на сериозно. Joshua: "95%" Certain That Wilder Fight Will Happen in 2018 https://t.co/viG1PLGeNY pic.twitter.com/CDrQ9uasys — BoxingScene.com (@boxingscene) 7 май 2018 г. Говорейки след победата на неговия приятел Тони Белю над Дейвид Хей в събота вечер, Джошуа заяви, че се чувства много уверен, че в даден момент тази година двубой с Уайлдър ще има. "Двубой с Уайлдър ще има, 95% още тази година. Наистина съм силно заинтересован от такава среща. Вече не можем да говорим за финансовата част, защото съм сигурен, че ще има печалба от този двубой", заяви Джошуа.

"И така, нека оставим това настрана и да погледнем дявола в очите. Не можете просто да ми предложите някаква пари и до там. Не съм тук, за да продам коланите си и да ви оставя да контролирате събитието. Аз не правя така. Нека изградим тази среща в истинския й потенциал. Има двубоя да се случи във Великобритания, а те го искат в САЩ. Имаме много време, за да завършим сделката, защото тя може да се случи в края на годината. Работим неуморно върху тази среща", завърши шампионът на IBF, IBO, WBA и WBO. Barry Hearn Wants Joshua To Delay Wilder Fight, Explains Why https://t.co/5CGtpOm8qC pic.twitter.com/ilt62SWbbP — BoxingScene.com (@boxingscene) 7 май 2018 г. Ако до подобна сделка не се стигне, тогава Джошуа вероятно ще трябва да направи задължителна защита срещу носителя на златен олимпийски медал и бивш световен шампион в тежка категория Александър Поветкин.

