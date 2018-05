Англия Алегри и Енрике все пак са номер 1, Бувац и Анчелоти веднага след тях 08 май 2018 | 11:45 - Обновена 0 0 0 0 2



, който е на път да изведе



Сред спряганите веднага след това имена все още са вече бившия асистент на Sky sources: Massimiliano Allegri to discuss future with Juventus as soon as Serie A title race is over. Allegri is on shortlist of candidates to succeed Arsene Wenger at @Arsenal. #SSN pic.twitter.com/Plnv0PCSgx — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 7, 2018 Собствениците на Арсенал все пак са избистрили избора си до два основни варианта за човека, който желаят да застане начело на клуба, информира днес “Скай Спортс”. През последните две седмици не спират спекулациите за това, кой все пак ще е човека начело на “артилеристите” от лятото, като амбицията на шефовете е въпроса да бъде решен преди началото на Световното първенство. Масимилиано Алегри , който е на път да изведе Ювентус до четвърта поредна титла на Италия, е смятан за фаворит, въпреки че има още две години от контракта си със “старата госпожа”. Медиите на Албиона и в Италия обаче са на мнение, че шефовете на Юве са склонни да го пуснат в северен Лондон, ако той изяви желаение да напусне Торино . Луис Енрике е свободен агент, след като напусна Барселона , но сериозните му финансови изисквания (според “Мирър” той иска заплата от около 15 милиона паунда, както и сериозна сума за селекция) притесняват шефовете.Сред спряганите веднага след това имена все още са вече бившия асистент на Юрген Клоп - Желко Бувац. Според “Дейли Стар” пък вариант номер “2” е единствено Карло Анчелоти, който също няма работа и нееднократно е заявявал желанието си да се завърне във Висшата лига, където спечели дубъл още в първия си сезон начело на Челси 0 0 0 0 2 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 1978 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1