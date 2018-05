Фюри: Ще го нокаутирам Белю с вързани ръце (видео)

Бившият шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри (25-0, 18 КО) отново изригна по адрес на евентуалния си нов съперник Тони Белю (30-2-1, 20 КО). Последният предизвика Фюри и го заплаши с нокаут.

"Честно ми кажете, колко време мислите, че ще ми отнеме, за да се справя с него? Той ще се умори след пет-шест удара. Дори и двете ми ръце да са вързани зад гърба ми, този старец няма да ме победи. Тони, ако слушаш това, след като те нокаутирам в първия рунд, ще те накарам да ми излъскаш обувките. Ако Белю наистина иска да бъде нокаутиран, нека се свърже с мен. Един рунд", коментира Фюри пред журналистите.

Bellew: Tyson Fury is Not a Puncher, I'd Love To Knock Him Out! https://t.co/YWjRPRAOzn pic.twitter.com/uJlDjYJOt8