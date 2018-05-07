Локомотив (София) Lokomotiv (Sofia)

ФК Царско село 1:2 Локомотив (София)

последен:
07.05.2018

Локомотив (София) - Созопол

следващ:
12.05.2018

създаване: 1929г.
стадион: "Локомотив"
президент: Иван Василев
треньор: Младен Додич
web: Локомотив (София)

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Веселин Великов: Загубихме незаслужено, нямаме късмет

07 май 2018 | 19:53 - Обновена
Наставникът на Царско село Веселин Великов беше видимо разочарован от поражението с 2:1 от Локомотив (София). Наставникът на “царете” отдаде загубата на липсата на късмет за неговия тим.

“Ако бяхме победили, щяхме да сме първи и щастливи. До първия гол владеехме инициативата. Не заслужавахме да загубим. В последната секунда можехме да изравним. Вече кой мач нямаме късмет? Създадохме 2-3 положения, които изпуснахме, а Локомотив с първата си атака ни вкараха, а вторият им гол беше нелеп. Мисля, че накрая прекалиха играчите. Това е дерби, имаше голям заряд. Много ни е тежко, че загубихме”, коментира Великов.

СНИМКА: Марин Маринов, Sportal.bg
Втора лига
28 кръг, понеделник 7 май
ФК Царско село
1:2краен резулат
Локомотив (София)
Стадион: Царско село
Съдия: Ангел Ангелов
12
15
90
19
16
5
30
9
8
18
14
92
66
2
23
17
15
14
18
6
14
18
Веселин Великов
Младен Додич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Филип Димитров Филип Димитров12 Андрея Ефремов92 Андрея Ефремов
Марио Петков Марио Петков19 Христос Контохристос14 Христос Контохристос
Тейнур Марем Тейнур Марем4 Емил Виячки23 Емил Виячки
Георги Хашев Георги Хашев15 Александър Горанов15 Александър Горанов
Димитър Руйчев Димитър Руйчев90 Владимир Семерджиев6 Владимир Семерджиев
Антонио Георгиев Антонио Георгиев9 Иво Иванов14 Иво Иванов
Реян Даскалов Реян Даскалов17 Николай Цветков18 Николай Цветков
Павел Петков Павел Петков8 Здравко Димитров18 Здравко Димитров
Божидар Кацаров Божидар Кацаров14 Евертон Джилио Том33 Евертон Джилио Том
Георги Минчев Георги Минчев18 Владислав Романов88 Владислав Романов
Светослав Диков Светослав Диков5 Илия Димитров9 Илия Димитров
Резерви
Димитър Петков Димитър Петков16 Стоян Предев2 Стоян Предев
Китан Василев Китан Василев30 Александър Бранеков66 Александър Бранеков
Галин Ташев17 Галин Ташев
Втора лига М П Р З Г точки
1 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
28
17
7
4
42:19 (23)
58
2 Локомотив (София) Локомотив (София)
28
17
6
5
45:25 (20)
57
3 ФК Царско село ФК Царско село
28
17
6
5
52:27 (25)
57
4 Монтана Монтана
28
16
5
7
45:18 (27)
53
5 Несебър Несебър
28
13
5
10
42:39 (3)
44
6 Лудогорец 2 Лудогорец 2
28
11
7
10
40:44 (-4)
40
7 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
28
10
8
10
35:37 (-2)
38
8 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
28
10
8
10
33:36 (-3)
38
9 ОФК Поморие ОФК Поморие
28
9
10
9
33:31 (2)
37
10 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
28
9
9
10
38:38 (0)
36
11 Литекс Литекс
28
9
9
10
25:24 (1)
36
12 Оборище (Панагюрище) Оборище (Панагюрище)
28
9
6
13
25:27 (-2)
33
13 Струмска слава (Радомир) Струмска слава (Радомир)
28
9
5
14
27:41 (-14)
32
14 Марица (Пловдив) Марица (Пловдив)
28
8
6
14
31:43 (-12)
30
15 Созопол Созопол
28
5
6
17
22:43 (-21)
21
16 Нефтохимик Бургас Нефтохимик Бургас
28
2
3
23
14:57 (-43)
9
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
50'
Здравко Димитров
 
58'
0:1
Илия Димитров
 
73'
0:2
Владислав Романов
1:2
Светослав Диков
81'
 
 
89'
Емил Виячки
Павел Петков
90'
 

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Добави коментар ›› Коментари (12)

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Аууу
(Гост) 12
отговор
07 май 2018 | 21:55

С Ботев Вр - 1:2, с Локо /Сф/ - 1:2, какво да говорим??? Рейтинг: 1 0

Веселин Великов
(Гост) 11
отговор
07 май 2018 | 21:48

На бас, че в Ювентус ще стана шампион. Рейтинг: 0 1

Веселин Великов
(Гост)
07 май 2018 | 21:49

Там нямам нужда нито от играчи, нито от тактика. Сетете се защо! Рейтинг: 2 0

Гледал мача
(Гост) 10
отговор
07 май 2018 | 21:44

първо се обръсни бе Сиганин....ше връщаш МНОГО на стойнето Рейтинг: 1 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Фен
(Гост) 8
отговор
07 май 2018 | 21:18

Е, как нямате късмет. С 15 човека играете и не можете да биете. Толкова си можете. Колко мача уредихте и пак не ви се получават нещата. Рейтинг: 8 0

alex
(Гост) 7
отговор
07 май 2018 | 21:17

nai smeshniqt trenior Рейтинг: 5 0

Факт
(Гост) 6
отговор
07 май 2018 | 21:13

Този е срам за футбола. Няма изигран мач. Купиха му всичко в Любимец Купиха му влизането с Русе Сега пак Рейтинг: 7 0

fen
(Гост) 5
отговор
07 май 2018 | 20:38

mangal Рейтинг: 4 0

ИСТИНА
(Гост) 4
отговор
07 май 2018 | 20:24

САМО СЕ ПОГЛЕДНИ ОТ СТРАНИ КОЛКО СИ ПРОСТ! Рейтинг: 5 2

aa
(Гост) 3
отговор
07 май 2018 | 20:11

bb Рейтинг: 3 1

доби
(Гост) 2
отговор
07 май 2018 | 20:10

научи се да говориш маймуно нямаш спечелен мач освен купените ! Дано Стойнето те изгони още днес ! Рейтинг: 8 1

az
(Гост) 1
отговор
07 май 2018 | 20:07

нали си имате съдиите,селчук неграмотен Рейтинг: 9 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Как един клуб се превърна в пример за подражание
15 ноември 2016

Юношеският национален отбор на България до 19 години прави фурор в квалификациите за Евро 2017 в Грузия. Това са едни от малкото хубави моменти за футбола ни в последно време. Талантите на Ангел Стойков постигнаха ...









							
							
						

						
						






Бомбардировачът на Втора лига: Преди година ...
07 февруари 2018

Случайността и непредвидените обстоятелства често играя голяма роля в живота на хората. Подобна е ситуацията и с футболната кариера на голмайстора на Втора лига Светослав Диков. След като през целия си спортен път ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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