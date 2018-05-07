Веселин Великов: Загубихме незаслужено, нямаме късмет

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор
|
›› Анкета
›› Булевард
Уилямс отпразнувал класирането на финал с дюнер
Носителят на “Тройната корона” и двукратен световен шампион по снукър Марк Уилямс отпразнувал с дюнер класирането си на финала на Световното първенство в “Крусибъл”. Уелския дракон надделя ...Виж още
|
Втора лига
Наставникът на Царско село Веселин Великов беше видимо разочарован от поражението с 2:1 от Локомотив (София). Наставникът на “царете” отдаде загубата на липсата на късмет за неговия тим.
“Ако бяхме победили, щяхме да сме първи и щастливи. До първия гол владеехме инициативата. Не заслужавахме да загубим. В последната секунда можехме да изравним. Вече кой мач нямаме късмет? Създадохме 2-3 положения, които изпуснахме, а Локомотив с първата си атака ни вкараха, а вторият им гол беше нелеп. Мисля, че накрая прекалиха играчите. Това е дерби, имаше голям заряд. Много ни е тежко, че загубихме”, коментира Великов.
СНИМКА: Марин Маринов, Sportal.bg
Втора лига
28 кръг, понеделник 7 май
ФК Царско село
1:2краен резулат
Локомотив (София)
Стадион: Царско село
Съдия: Ангел Ангелов
12
15
90
19
16
5
30
9
8
18
14
92
66
2
23
17
15
14
18
6
14
18
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
50'
Здравко Димитров
58'
0:1
Илия Димитров
73'
0:2
Владислав Романов
1:2
Светослав Диков
81'
89'
Емил Виячки
Павел Петков
90'
Още по темата
|
›› Видео
›› Втора лига
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 12
отговор
С Ботев Вр - 1:2, с Локо /Сф/ - 1:2, какво да говорим??? Рейтинг: 1 0
(Гост) 11
отговор
На бас, че в Ювентус ще стана шампион. Рейтинг: 0 1
(Гост)
Там нямам нужда нито от играчи, нито от тактика. Сетете се защо! Рейтинг: 2 0
(Гост) 10
отговор
първо се обръсни бе Сиганин....ше връщаш МНОГО на стойнето Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
Е, как нямате късмет. С 15 човека играете и не можете да биете. Толкова си можете. Колко мача уредихте и пак не ви се получават нещата. Рейтинг: 8 0
(Гост) 7
отговор
nai smeshniqt trenior Рейтинг: 5 0
(Гост) 6
отговор
Този е срам за футбола. Няма изигран мач. Купиха му всичко в Любимец Купиха му влизането с Русе Сега пак Рейтинг: 7 0
(Гост) 5
отговор
mangal Рейтинг: 4 0
(Гост) 4
отговор
САМО СЕ ПОГЛЕДНИ ОТ СТРАНИ КОЛКО СИ ПРОСТ! Рейтинг: 5 2
(Гост) 3
отговор
bb Рейтинг: 3 1
(Гост) 2
отговор
научи се да говориш маймуно нямаш спечелен мач освен купените ! Дано Стойнето те изгони още днес ! Рейтинг: 8 1
(Гост) 1
отговор
нали си имате съдиите,селчук неграмотен Рейтинг: 9 1