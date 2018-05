Мондиал 2018 Йозил внесе яснота относно проблема си 07 май 2018 | 19:56 - Обновена 0 0 0 0 0

It's a pity I missed yesterday's match with my back injury. It'll need some time but I'm sure I'll fully recover in time for the World Cup. Once again I'd like to thank our boss. It was an honour playing for you, Mon. Wenger! Thanks for all the memories we shared together. pic.twitter.com/8VlfJjJ2EX — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 7, 2018

"Трябва ми известно време почивка, но съм сигурен, че ще бъда напълно възстановен за Мондиала”, написа Йозил в социалните мрежи. Плеймейкърът на Арсенал Месут Йозил успокои феновете на Германия, че ще се възстанови от контузия в гърба и ще играе за Бундестима на Световното първенство в Русия. Той бе изваден от групата на лондончани през изминалия уикенд във Висшата лига и ще пропусне мачовете до края на сезона заради травма в гърба. Даже днес “Билд” написа, че феновете са в паника заради неяснотата, но се оказва, че новините са добри."Трябва ми известно време почивка, но съм сигурен, че ще бъда напълно възстановен за Мондиала”, написа Йозил в социалните мрежи.

