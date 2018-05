Тенис Вожняцки стигна третия кръг в Мадрид 07 май 2018 | 19:43 0 0 0 0 0



Вожняцки, шампионка от Откритото първенство на Австралия през януари, постигна трудна победа над Ашли Барти (Австралия) с 6:2, 4:6, 6:4 за 2:06 часа. Така датчанката запази шансове да се завърне на върха в световната ранглиста на WTA.

#Wozniacki sopravvive ad ashleigh #Barty. La testa di serie numero 2 vince 6-4 4-6 6-4 dopo oltre 2h di lotta. #MMOpen pic.twitter.com/379v4c870P — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) May 7, 2018

Вожняцки отстъпваше с 2:4 в решителния трети сет, но взе четири поредни гейма, а с това и крайната победа.



Следващата съперничка на датчанката е Кики Бертенс (Холадния), която победи 15-а поставена Анастасия Севастова (Латвия) с 6:1, 6:4.

