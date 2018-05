Тенис Джокович отново се пробуди със солидна победа 07 май 2018 | 19:38 0 0 0 1 0

El más especial. Manolo Santana, Director del #MMOPEN, felicita a @DjokerNole tras su triunfo en el día de hoy. pic.twitter.com/lc55dSjIdw — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 7, 2018

Поставеният под номер 10 в схемата сърбин спечели срещу Нишикори със 7:5, 6:4 за два часа игра.

Джокович наниза 26 печеливши удара и направи три пробива в двубоя срещу японеца, който е финалист в турнира от 2014 година.



Бившият номер 1 в света взе подаването на съперника си в 12-ия гейм, за да спечели първия сет, а във втората част направи пробив в десетия гейм и затвори мача. Сърбинът ще играе във втория кръг срещу победителя от мача между Даниил Медведев (Русия) и Кайл Едмънд (Великобритания).

Djokovic with quite possibly the worst shot in the history of the ATP pic.twitter.com/c2ZsWponCQ — James Franco (@beaniash) May 7, 2018

Дамир Джамхур (Босна и Херцеговина) се класира за втория кръг след успех над Жулиен Бенето (Франция) с 6:4, 6:2 за 66 минути. Номер 32 в света Джамхур спечели 79 процента от точките от първия сервис и направи четири пробива срещу 36-годишния французин. Босненецът ще играе във втория кръг срещу четвъртия поставен Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина).



Сърбинът Душан Лайович елиминира Карен Хачанов (Русия) с 6:3, 6:2 за час игра. Федерико Делбонис (Аржентина) победи Миша Зверев (Германия) с 6:1, 2:6, 7:6(6) за 2:02 часа, а номер 13 Диего Шварцман (Аржентина) отстрани Адриан Манарино (Франция) с 6:1, 6:3.



Беноа Пер (Франция) надделя над сънародника си и 15-и в схемата Люка Пуй с 6:2, 6:3 и също се класира за втория кръг.



