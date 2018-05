Тенис Надал обясни защо е гледал на живо Атлетико (Мадрид) 07 май 2018 | 19:31 - Обновена 0 0 0 0 8

Interesting. Rafael Nadal, Fan of Real Madrid, cheering for their rival, Atletico Madrid #Nadal pic.twitter.com/q5pYJCjsPw — Simon Häring (@_shaering) May 3, 2018

КАЛОЯН АНТОНОВ Световният номер 1 в тениса Рафаел Надал разясни защо беше на Wanda Metropolitano за мача на Атлетико (Мадрид) с Арсенал от Лига Европа с тениска на “рохибланкос”, при положение че е фен на градския съперник Реал Мадрид. Това, разбира се, предизвика гнева на запалянковците на "кралския клуб".“Проблемът на обществото е, че няма как да си за даден отбор, без да си срещу някой друг. Голям фен съм на Реал Мадрид, но имам приятели, които са за Атлетико. Отборът ме покани на новия си стадион, който не познавам, а е много хубав. Отидох да подкрепя един испански отбор в европейски турнир срещу английски тим. На почивката президентът ми подари тяхна тениска и тъй като ми беше студено, си я сложих на врата. Това е истината”, заяви тенисистът на пресконференцията си преди "Мастърс"-а в Мадрид.КАЛОЯН АНТОНОВ

