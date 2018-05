Тенис Димитров срещу Раонич във вторник привечер 07 май 2018 | 18:32 0 0 0 0 1



Милош Раонич успешно преодоля първото си препятствие в лицето на квалификанта Николас Кикер от Аржентина - 6:3, 6:2 за 76 минути игра. Това бе трета победа на клей през 2018 година за Раонич, който е 24-и в световната ранглиста в момента и стигна до трети кръг в Монте Карло преди две седмици, но се отказа поради контузия да излезе на корта срещу Марин Чилич.

Our players visiting #MadridOpen and they met @RafaelNadal and @GrigorDimitrov Great pic.twitter.com/b3XRfy5Y4u — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) May 6, 2018

Канадецът разчиташе основно на добре познатата си тактика сервис-форхенд, като началният му удар бе неразгадаем за съперника. Раонич наниза цели 17 аса и спечели 86% от точките на първи свой сервис, както и половината на втори. Ретурът му на първо подаване също беше по-ефективен от този на Кикер - 40 срещу 14 процента, като той направи три пробива в мача и спаси единствената точка за пробив, до която се бе добрал аржентинеца.



