Димитров продължава тренировките със специалисти на клей (видео)

След като проведе съвместни занимания с Фелисиано Лопес и Рафаел Надал, Димитров продължава да се упражнява със специалисти на клей, като в понеделник направи това с Доминик Тийм - финалист в Мадрид от миналата година. Лопес за 17-и път ще участва в “Мастърс”-а в испанската столица, като не е пропускал нито едно издание досега, Матадора е фаворит номер 1 за безпрецедентна шеста титла, а Тийм е спряган за най-сериозният съперник в момента на Надал на червени кортове, нищо че контузия в глезена му пречи досега през 2018-а да защити това си реноме.

Във вторник или сряда Григор Димитров ще изиграе първия си двубой в Мадрид срещу Милош Раонич, като българинът води с 3:1 в сблъсъците помежду им до момента, но сега за първи път ще се срещнат на клей.

