Англия Ливърпул фаворит за подписа на украински вратар 07 май 2018 | 16:35 - Обновена



През този сезон Лунин записа девет сухи мрежи в 28 мача във всички турнири за своя клуб Заря. На 23 март вратарят дебютира и за украинския национален отбор. Договорът на Лунин със Заря изтича през лятото и той вече е уведомил ръководството на клуба за желанието си да напусне. Liverpool are leading the race to sign highly rated 19 year old Ukrainian goalkeeper Andriy Lunin from Zorya Luhansk, according to @JamesNursey.



He has played 19 league games this season, keeping 6 clean sheets. pic.twitter.com/V5Wvtb5r7e — Anfield Express (@AnfieldExpress) May 7, 2018 Финалистът в Шампионска лига Ливърпул е фаворит за подписа на украинския вратар Андрей Лунин, пише "Мирър". 19-годишният талант е считан за един от най-перспективните на своя пост и за неговия подпис се борят клубове като Ювентус Волфсбург , РБ Лайпциг, реал Сосиедад, Интер и други.През този сезон Лунин записа девет сухи мрежи в 28 мача във всички турнири за своя клуб Заря. На 23 март вратарят дебютира и за украинския национален отбор. Договорът на Лунин със Заря изтича през лятото и той вече е уведомил ръководството на клуба за желанието си да напусне.

