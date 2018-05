Тенис 10 неща, които да следим на "Мастърс"-а в Мадрид 07 май 2018 | 14:26 0 0 0 1 1



1. Фантастична схема - Рафаел Надал е първи поставен в преследването на безпрецедентна шеста титла в испанската столица, а 17 от играчите в топ 20 участват - единствено Роджър Федерер (1), Марин Чилич (4) и Андреас Сепи (19) отсъстват. Хуан Мартин дел Потро се завръща на кортовете след триумфа в Индиън Уелс и полуфинала в Маями, като той е спечелил 15 от последните си 16 мача.



2. Единствен по рода си - Надал има 19 поредни победи и 46 поредни спечелени сета на клей, като търси втора поредна “Мастърс” титла този сезон след 11-ата купа в Монте Карло. Седем различни победители бяха излъчени в последните седем издания на “Мастърс”-ите, което се случва за първи път от Монреал 2009 (до Монте Карло 2010). Надал ще се опита да развали тенденцията, след като за последно между Хамбург 2001 и Монте Карло 2002 имаше осем различни победители в поредни “Мастърс”-и.

Todo listo para el entreno de @RafaelNadal. El vigente campeón os espera en la pista 7 del Tennis Garden. #MMOPEN pic.twitter.com/pbY4deAKF0 — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 7, 2018

3. Стандартите на Краля на клея - Надал има 401 победи и 35 загуби на клей в кариерата си, като е с най-добра успеваемост в историята от 92%. Откакто в Мадрид се играе на червени кортове, Матадора е с 34 успеха и 5 поражения, като четири от петте му титли в испанската столица са на клей, а първият през 2005-а е в зала.



4. Претендент номер 1 - според сайта на АТР Дел Потро е с най-големи шансове да спре похода на Надал към титлата. Той обаче няма полуфинал на клей от 2012 в Мадрид, когато настилката бе синя.



5. Завръщането - Новак Джокович е спечелил само 5 от 10-те си мача през 2018 година, но все пак е главен виновник за 20% от загубите на Надал на клей.



6. Оспорвани мачове - Джокович среща Кей Нишикори в първи кръг, който е в доста по-добро състояние от него, след като стигна финала в Монте Карло.

Yesterday was a busy day for @DjokerNole but today seems to be a little bit more. Don't miss all the action and follow the scores! #MMOPEN

| https://t.co/5LeUPELsGC pic.twitter.com/gHkYIguvW6 — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 7, 2018

7. Да покориш “Мастърс”-ите - Александър Зверев има две “Мастърс” титли от миналия сезон, като се представя убедително и през настоящата кампания, след като стигна битката за трофея в Маями, а и игра полуфинал в Монте Карло.



8. Страхотният Циципас - още във втори кръг Циципас може да се изправи срещу Зверев, което ще е страховит сблъсък, при положение че гъркът стигна до финала в Княжеството. За успехите си там той бе награден с “уайлд кард” за Мадрид.



9. Мадридчаните - Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско ще играят в родния си град, като първият е участвал във всички 17 досегашни издания, а вторият е пропуснал само едно - първото. Вердаско ще опита да постигне победа номер 500 в световния тур именно в Мадрид, а Лопес не е далеч назад с 462 спечелени мача.



