Мъри се пуска в турнир от сериите "Чалънджър"

30-годишният шотландец не е играл от "Уимбълдън" през юли миналия сезон, когато отпадна на четвъртфиналите след петсетов мач срещу Сам Куери (САЩ). Впоследствие той лекуваше травма на бедрото и дори претърпя операция.

Мъри няма да играе на червено през тази година, като ще пропусне и "Ролан Гарос", който започва в края на май, тъй като все още не е напълно готов за изискващите отлична физическа форма мачове на клей.

Той планира да се завърне в турнирите на ATP в началото на юли за старта на сезона на трева в Хертогенбош (Холандия).



