Тенис Тийм още търси увереност покрай болките в глезена 07 май 2018 | 13:27 0 0 0 0 0 Седмият в световната ранглиста Доминик Тийм призна, че има някои здравословни и психически проблеми, но се надява да натрупа ритъм и увереност по време на "Мастърс" турнира в Мадрид. Австриецът пази отлични спомени от миналогодишното издание на турнира, когато отстрани Григор Димитров и изигра впечатляващ финал с Рафаел Надал. 24-годишният австриец харесва удобните за него условия в испанската столица - лека надморска височина, по-бързи червени кортове, но ако иска да защити точките си, този път ще трябва да победи Надал, с когото може да срещне още на четвъртфиналите. На пресконференция преди началото на турнира Тийм обяви, че оакванията му не са максимални заради скорошното възстановяване от контузия. Dominic Thiem with a new haircut ) pic.twitter.com/Js9i039xDk — Rena (@_irenka23_) May 5, 2018 „Не всичко е наред с глезена, но след Монте Карло е по-добре, издържа на дълги мачове и почти няма болка. Пет седмици не бях играл, в Барселона не бях на ниво. Просто се наслаждавам на мачовете, надявам се да стигна по-напред. Възстановяването бе трудно в началото, кракът имаше нужда от раздвижване и не се получаваше, имаше болка и страх дали ще се оправи, не бе лесно да стигнем до естественото движение", обясни процеса специално за Tennis24.bg Доминик. "Не съм уверен както мналата година в Мадрид или преди контузията, но искам да си върна увереността тук“, добави той. Испанските журналисти искаха да разберат има ли шанс някой да победи Надал: „Това е едно от най-тежките неща в спорта, но при добър ден е възможно, особено тук на по-високо и бърз клай", каза Тийм. "Рафа играе фантастично, от първия момент не ти дава да си поемеш дъх и трябва да отвърнеш със същото, ако искаш да го биеш, да си „под пара“. Ако не, просто те „убива“, както ми се случи в Монте Карло", опита се обясни австриецът. Domi practicing with Grigor at noon

(Video: ATP World Tour‘s Instastory) #thiem #domi #dimitrov #TeamBAMOS #MMOPEN pic.twitter.com/atF29gkyQ5 — De Nela (@De_Nela) May 7, 2018 „Повечето турнири са традиционни, но "Каха Махика" изглежда като от бъдещето - футуристична, много красива отвън, а покривът се затваря при дъжд", коментира съоръжението в Мадрид Тийм. "Мисля, че Новак ще бъде отново топ-играч. В мача срещу мен в Монте Карло имаше стария блясък в очите, реакцията му щом ме проби първия сет напомняше на най-силните му години. Нашият спорт е много тежък, трябва да се раздаваш на 100% ежедневно, ако изпуснеш и един миг, си свършен. Не е лесно да поддържаш това ниво 10 или 15 години", добави Доминик относно Джокович и неговото завръщане.



Като запален футболен фен Тийм призна, че щом Австрия не играе на световното, ще подкрепя Англия, а като фаворит за титлата вижда Германия. На финала за Шампионската лига пък щял да стиска палци за Ливърпул срещу Реал Мадрид. В понеделник австриецът и звездният му партньор на двойки Хуан Мартин дел Потро ще играят първия си мач на двойки.

