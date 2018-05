Англия Трудно е да се правят прогнози за състоянието на сър Алекс 07 май 2018 | 12:57 - Обновена 0 0 0 0 1



“В случая на Фъргюсън това си е били животоспасяваща операция, защото тромбът е бил прекалено голям - коментира неврохирургът Питър Хамлин пред "Телеграф". - Целта е и да се ограничат евентуални дългосрочни проблеми за пациента в резултат на този вид удар. Трудно е да се правят прогнози, особено в първите дни след операцията, а дори и седмици. Ако до няколко месеца няма видимо подобрение, то няма голяма вероятност пострадалият да възвърне здравословното си състояние отпреди.” Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Много е трудно да се правят прогнози за възстановяването на Алекс Фъргюсън, който в събота беше опериран заради кръвоизлив в мозъка. Това твърдят именити лекари, запознати с проблемите на славния шотландец. Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед продължава да бъде лекуван в Salford Royal Hospital, като се знае, че състоянието му е стабилизирано.

