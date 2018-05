Англия Джак Бътланд критикува трансферната политика на Стоук 07 май 2018 | 12:47 0 0 0 0 0



"Мисля, че целият процес по привличане на играчите е сбъркан. В отбора бяха взети футболисти, които дори не са в състава за мачовете, било то заради лоша дисциплина, лошо представяне или някаква друга причина", каза Бътланд. Полузащитникът Хесе Родригес, който бе взет под наем от Пари Сен Жермен, изигра само 8 мача за Стоук заради проблеми със здравето на новородения му син. Нападателят Сайдо Бераино, защитникът Кевин Вимер и халфът Ибрахим Афелай също са част от другите знакови провали в трансферите на Стоук.



"Твърде много от последните инвестиции на клуба са напълно безполезни и това е недопустимо. Това трябва да бъде първата промяна в клуба, защото трансферната ни политика е пълен фарс", допълни Бътланд, който по всяка вероятност ще напусне клуба през лятото. Стоук гостува на борещия се за оцеляване Суонзи в последния мач за сезона, който ще сложи край на 10-годишното присъствие на "грънчарите" във Висшата лига.

