Мугуруса: Тенисът е много самотен спорт

"Деликатно е, защото за някои е много трудно да позволят на спортист да изглежда като жена. За мен е лесно. Искам да се боря на корта, но освен това да нося каквото искам. Аз съм тенисистка и това е приоритетът ми. Харесвам модата, но не искам да съм модел. Не забравям това, в което съм добра, защото в момента, в който го направиш, си прецакан", допълва тя.







Мугуруса, която е родена във Венецуела, разказа как се е чувствала на Оскарите, на които бе поканена през март: "Носих черно в подкрепа на движението "Me Too" срещу сексуалния тормоз. Това е проблем, за който не се говореше преди, а е навсякъде. Получи повече популярност, защото жените, които говориха за него, са известни и това е Холивуд. Ако носител на Оскар говори по темата, стига до много хора, но ако една сервитьорка каже, че това се е случило с нея, никой не я чува."



Гарбине разказва, че си е прекарала приятно на церемонията. "В началото си мислех: "Какво, по дяволите, правя тук? Не съм част от този свят." Виждаш всички тези звезди. Беше дълга, шестчасова церемония, но се забавлявах. Срещнах Коби Брайънт. Обикновено не си вадя телефона да поискам снимка с някой. Но това беше Коби и той точно беше спечелил Оскар. Беше много мил, позволи ми да поддържа Оскара, който беше толкова тежък. Той беше толкова спокоен, бях впечатлена", разказва третата в световната ранглиста.



Look who I ran in to!! @kobebryant #Oscars pic.twitter.com/pzElBsAf3c — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) March 5, 2018

Испанката се срещна с Били Джийн Кинг, чиято победа над Боби Ригс в "Сблъсъка на половете" бе превърната във филм. "Исках да го видя, защото чух, че е добър. Обикновено, когато гледам филми, предпочитам да са нещо като "Бързи и яростни" или "Непобедимите". Просто искам да се отпусна - увеличамам звука и се вглеждам в екрана", обяснява тя предпочитанията си към подобни филми.



Мугуруса оценява какво дължи на Кинг и на другите, борещи се за равенство в тениса. На турнирите от Големия шлем сега мъжете и жените получават еднакви възнаграждения. "Говоря с други спортисти и там е доста по-различно по отношение на разпределяне на парите и равенството. В тениса става все по-добре и се надявам, че скоро ще бъде напълно еднакво на всички турнири. В други спортове обаче въобще не е така", коментира тя.







Гарбине спечели 2,2 милиона паунда, след като победи Винъс Уилямс на миналогодишния финал на "Уимбълдън", но признава, че тура е предизвикателство, особено за младите и тези, които са по-назад в ранглистата: "Тенисът е много самотен. Особено когато си по-млад и семейството ти не е наоколо. Може да бъдете само ти и треньорът ти в Китай, но ситуацията е еднаква за всички. Трябва да си млада, стара жена - понякога така се наричам. Имаш невероятни моменти и много тежки моменти, когато си сама. Липсва ти семейството, но тенисът продължава един кратък период. Правиж жертви, но не съжалявам, че изпускам нещо. Чувствам се щастлива и привилегирована".



Преди четири години, на "Ролан Гарос", мощта на Мугуруса се разкри за първи път, когато във втория кръг тя нанесе една от най-тежките загуби на Серина Уилямс в бляскавата й кариера. "Това беше невероятен мач, който никой не очакваше. Ако ми бяхте казали преди него, че ще спечеля с 6:2, 6:2, нямаше да повярвам. Но никога не спирам да вярвам, че мога да победа всеки, дори Серина. Тя е една от най-добрите тенисистки в историята и като малка аз я гледах по телевизията", споделя испанката.



Best athletes of 2017!

mejores atletas del 2017



Gracias @mundodeportivo pic.twitter.com/vE2mfKjpA7 — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) February 6, 2018

През 2016 г. тя спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос" след успех срещу Серина на финала. "Бях нервна, защото предишния сезон стигнах до финала на "Уимбълдън", но Серина победи. Играх добре, но какво значение има това? Така че си казах: "Не искам да губя отново". Бях мотивирана, тъй като да победиш някоя от сестрите Уилямс има допълнителна стойност. Ако спечелиш турнир от Големия шлем с победа над тях, се усеща като по-важно. Беше експлозия от щастие", спомня си тя хубавите моменти от Париж.



Миналата година Гарбине преживя по-трудни моменти в столицата на Франция. Тя загуби на осминафиналите от представителката на домакините Кристина Младенович. Грешките й бяха силно аплодирани от публиката, а тя напусна корта видимо разстроена. "Публиката беше активен участник и я подкрепяше. Това е нормално. Имах сълзи в очите по време на пресконференцията и показах на хората как се чувстват спортистите. Някои бяха изненадани, но аз бях три часа на корта и е емоционално. Всеки го прави в съблекалнята, но не ги виждате. В крайна сметка беше добър край, защото изразих това, което чувствам, и показах, че съм човешко същество. "Ролан Гарос" винаги ще бъде най-специалният турнир за мен. Беше първият ми турнир от Големия шлем и турнир, който от малка исках да спечеля", разказва Мугуруса.



Испанката спечели "Уимбълдън" миналата година и от този момент има прекрасни спомени: "Беше емоционално, защото загубих от Серина през 2015 г. Не знаех дали ще имам друга възможност, защото тревата е непредвидима".



Мугуруса, която се шегува за уменията си по салса, е била ужасена преди бала на "Уимбълдън". “Хората ми казваха, че предстои бал и може да има танци. Аз бях: "О, ще танцувам с Роджър Федерер. Да, готова съм". След това някой ми съобщи, че танц не е имало от 1992 г. Бях разочарована. Балът на "Уимбълдън" е сериозно, елегантно събития. Не можеш да танцуваш конга, но аз бях готова за всичко".







Испанката често е непостоянна в изявите си, но го приема като нещо нормално: "Всички ме питаха за Ийстборн преди "Уимбълдън" миналата година. Какъв провал. Загубих с 1:6, 0:6 от Барбора Стрицова, а след това спечелих "Уимбълдън". Не можеха да си го обяснят. Изиграх добър турнир в Бирмингам и отидох в Ийстборн, където играх ужасно, а тя добре. Нищо не се се случи. Просто имах лош ден. Нямам проблем да не печеля титли на турнирите от WTA, ако имам от Големия шлем".



Извън корта Мугуруса обича модата. "С майка ми често си говорим на тази тема, защото нейната мечта е била да стане дизайнер. Разбира се, аз през по-голяма част от времето съм облечена спортно. Това ме кара още повече да искам да обуя високи токчета. Започнах да правя някои дизайни. Когато пътувам съм с таблета си, разглеждам списания и си водя бележки.







Хубаво е да избягаш, защото от много малко всичко за мен беше тенис, тенис, тенис. Сега имам по-различна перспектива. Отделям време за себе си, да се забавлявам. Полезно е. Така че, когато дойде времето, няма да имам проблем да сложа край на този етап от живота си и да се разделя с тениса. Вероятно ще имам семейство и ще се занимавам с нещо, свързано с модата", откровена е Гарбине за бъдещите си планове.



