Волейбол Вакъфбанк смаза БГ Алба-Блаж във финала на Шампионската лига (видео) 06 май 2018 | 20:59 - Обновена 0 0 0 0 0



Така Вакъфбанк успя да защити титлата си и да спечели Шампионската лига за 4-и път в историята си. От друга страна, въпреки загубата, волейболистките на Алба-Блаж могат да бъдат изключително доволни от сребърните медали, след като се класираха за първи път в историята си на европейски финал. По-рано днес италианския Имоко Волей (Конеляно) пък спечели бронза, след като надигра другия турски гранд Галатасарай (Истанбул), с националките Христина Русева и Добриана Рабаджиева, с 3:0 гейма в спора за 3-о място.



Петя Баракова бе титулярка за домакините в първите два гейма, след което бе заменена от Мариана Томас Де Акуино. Славина Колева пък влезе като резерва втората част и завърши с 4 точки (50% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане). Най-резултатна за Алба-Блаж бе сръбкинята Александра Црънчевич с едва 8 точки (1 блок, 44% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане). За тима на Вакъфбанк китайската суперзвезда Тън Жу (4 блока, 1 ас, 71% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане) и холандската националка Лонеке Сльотжес (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака) забиха 15 и 14 точки за победата.

That match point! @VakifBankSK extend their reign over Europe's club volleyball! @lonsloet pulls the final trigger.#CLF4Bucharest #CLVolleyW pic.twitter.com/BQktONIdJH — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 6, 2018 Световният клубен шампион за жени - турският гранд Вакъфбанк (Истанбул), продължава да е хегемон в европейския волейбол, след като успя да защити титлата си в Шампионската лига. Момичетата на треньора Джовани Гуидети буквално смазаха домакините на финалната четворка от Волей (Алба-Блаж), където играят националката Петя Баракова и Славина Колева, с 3:0 (25:17, 25:11, 25:17) в големия финал на най-престижния европейски клубен турнир, ихран тази вечер пред около 5000 зрители в зала "Поливалента" в румънската столица Букурещ.Така Вакъфбанк успя да защити титлата си и да спечели Шампионската лига за 4-и път в историята си. От друга страна, въпреки загубата, волейболистките на Алба-Блаж могат да бъдат изключително доволни от сребърните медали, след като се класираха за първи път в историята си на европейски финал. По-рано днес италианския Имоко Волей (Конеляно) пък спечели бронза, след като надигра другия турски гранд Галатасарай (Истанбул), с националките Христина Русева и Добриана Рабаджиева, с 3:0 гейма в спора за 3-о място.. Най-резултатна за Алба-Блаж бе сръбкинята Александра Црънчевич с едва 8 точки (1 блок, 44% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане). За тима на Вакъфбанк китайската суперзвезда Тън Жу (4 блока, 1 ас, 71% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане) и холандската националка Лонеке Сльотжес (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака) забиха 15 и 14 точки за победата.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 531

1