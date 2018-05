Доби Рабаджиева и Христина Русева останаха 4-и в ШЛ (видео + снимки)

.@ImocoVolley are the Bronze medallists of #CLF4Bucharest! They beat @GSVoleybol1905 in three sets. After last year's , this now is their second medal in the CEV Volleyball Champions League! pic.twitter.com/56Q1hafbxV — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 6, 2018

Every point counts! Two challenges already in the first minutes of set no.2. @ImocoVolley are now leading 12-9 against @GSVoleybol1905 and another challenge is called for! #CLF4Bucharest #CLVolleyW pic.twitter.com/WmRHKt40ha — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 6, 2018

Волейболните националки Добриана Рабаджиева и Христина Русева и техният Галатасарай (Истанбул) останаха без медали и завършиха 4-и в Шампионската лига за жени. Волейболистките на "Джим бом" отстъпиха на италианския шампион Имоко Волей (Конеляно) с категоричното 0:3 (17:25, 18:25, 20:25) в спора за бронзовите медали на финалната четворка на най-престижния евротурнир, игран този следобед пред около 1800 зрители в зала "Поливалента" в Букурещ.Така Галатасарай повтори най-доброто си класиране в Шампионската лига - от преди пет години, когато в малкия финал отново загуби битката за бронза. От друга страна това е второ поредно отличие за отборът на Конеляно, който през миналата година игра на големия финал на ШЛ и спечели сребърните медали. В момента се играе големият финал между защитаващия титлата си турски гранд Вакъфбанк (Истанбул) и домакините на "Файнъл Фор"-а от Волей (Алба-Блаж), с националката Петя Баракова и Славина Колева в състава си.и бе най-резултатна за Галатасарай заедно със звездата на тима Неслихан Демир (1 блок, 31% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане).. За тима на Конеляно мексиканката Саманта Брисио реализира 14 точки (2 блока, 2 аса, 63% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане), а хърватката Саманта Фабрис добави 12 точки (50% ефективност в атака) за победата.Нурсевил Айдънлар 1, Неслихан Демир 9,, Джансу Четин 2,, Шинийд Джак 5 - Джизем Карадайъ-либеро (Седа Асланюрек 7, Аслъ Калач 4, Бихтер Думаноолу, Су Зент, Бусе Каяджан-либеро)Йоанна Волош 4, Саманта Фабрис 12, Саманта Брисио 14, Кимбърли Хил 11, Лаура Меландри 5, Анна Данези 6 - Моника Де Дженаро-либеро (Елиза Чела, Силвия Фиори, Робин Де Кройф-либеро)