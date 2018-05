Англия Манчестър Сити вдигна шампионския трофей (видео + галерия) 06 май 2018 | 18:38 - Обновена 0 0 0 2 2



Our Time. Our City. Our Trophy #mancity pic.twitter.com/XvYWzgAUcT — Manchester City (@ManCity) May 6, 2018

Церемонията по награждаването се забави, тъй като феновете на тима нахлуха на терена и трябваше да се оттеглят на трибуните. Някои от привържениците на Сити показаха класа, като изнесоха транспарант в подкрепа на сър Алекс Фъргюсън, който се възстановява от мозъчна операция.



След като вдигнаха трофея, играчите празнуваха под звуците на “Hey Jude” на Бийтълс и на “Wonderwall” на Oasis за радост на Ноел Галахър, който бе на трибуните.



“Англия е специално място и е толкова трудно. Никога не знаеш дали ще спечелиш, но аз нямах съмнения какво трябва да направя, сподели щастливият Гуардиола по време на празненствата. - Печелиш или губиш, трябва да се опитваш да правиш това, в което вярваш.”



