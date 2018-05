Волейбол Мурильо се завръща в “Селесао” 06 май 2018 | 16:23 - Обновена 0 0 0 2 0

37-годишният волейболист ще се изявява като либеро.



Preliminary list of @volei men's national team revealed, @Murilovolei8 returns after 2 years https://t.co/6II54Up1pW #VolleyballNationsLeague #volleyball #volei pic.twitter.com/iwDXpmdA8L — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) May 5, 2018 В четвъртия уикенд (15-17 юни) бразилският тим гостува във Варна, където е в една група с България, Канада и Франция.



Ето кои са останалите 25 волейболисти от състава:



Бруно Резенде

Исак Сантос

Едер Карбонера

Леонардо Нашименто

Лукас Лоу

Тиаго Велосо

Уилям Аржона

Уолъс де Соуса

Талес Хос

Отавио Енрике

Родриго Леао

Фелипе Фонтелес

Маурисио Соуса

Дъглас Соуса

Лукас Сааткамп

Евандро Гера

Енрике Онорато

Маурисио Боржес

Ренан Буяти

Алън Соуса

Тиаго Брендъл

Рафаел Оливейра

Джалма Морейра

Виктор Кардосо

Тиаго Барт



bgvolleyball.com Звездата на бразилския национален отбор Мурильо Ендрес се завръща след двегодишна пауза. Това стана ясно, след като селекционерът на тима Ренан Дал Зото обяви предварителния списък с играчите, които ще защитават цветовете на националния отбор това лято. В групата са 26 играчи.37-годишният волейболист ще се изявява като либеро.“Селесао" започва срещу Сърбия в Група 4 от първия уикенд на Лигата на нациите, като двубоите ще се изиграят в Кралево.В четвъртия уикенд (15-17 юни) бразилският тим гостува във Варна, където е в една група с България, Канада и Франция.Бруно РезендеИсак СантосЕдер КарбонераЛеонардо НашиментоЛукас ЛоуТиаго ВелосоУилям АржонаУолъс де СоусаТалес ХосОтавио ЕнрикеРодриго ЛеаоФелипе ФонтелесМаурисио СоусаДъглас СоусаЛукас СааткампЕвандро ГераЕнрике ОноратоМаурисио БоржесРенан БуятиАлън СоусаТиаго БрендълРафаел ОливейраДжалма МорейраВиктор КардосоТиаго Барт 0 0 0 2 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 329

1