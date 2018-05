Зимни спортове Канада вкара 10 гола на Южна Корея, Русия с втора разгромна победа 06 май 2018 | 16:19 0 0 0 0 0



Играчите на Бил Питърс вкара по два гола в първата и третата третина, но във втората забиха цели шайби във вратата на корейския тим. Тайсън Йост вкара два гола за канадците, а по един записаха Райън Нюджънт-Хопкинс, Колтън Парейко, Райън О'Райли, Пиер-Люк Дюбоа, Брейдън Шен, Джоел Едмундсон, Конър МакДейвид и Джордан Ебърле. В група "А" олимпийският шампион Русия постигна втора изразителна победа, този път над състава на Австрия със 7:0.



Canada is currently up 10-0 on Korea, think they've got this one. pic.twitter.com/hpvM2rtw8S — Craig Custance (@CraigCustance) May 6, 2018

