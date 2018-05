Англия Челси и Ман Юнайтед подготвят нова размяна на играчи 06 май 2018 | 11:50 - Обновена 0 0 0 1 3 Вилиан.



“Сините” от Лондон проявяват сериозен интерес към френския офанзивен футболист, който все по-рядко получава шансове за изява при Моуриньо, а информации от Франция гласят, че вече е отказал да подпише предложения му нов пет годишен договор без гаранции за повече игрово време.



В същото време Моуриньо все още има голямо желание да прибере при “червените дяволи” още един от бившите си футболисти - Вилиан. Бразилецът е на 29 години и Роман Абрамович смята, че би било добра сделка да бъде разменен срещу 22-годишния Марсиал.



В същото време Моуриньо все още има голямо желание да прибере при "червените дяволи" още един от бившите си футболисти - Вилиан. Бразилецът е на 29 години и Роман Абрамович смята, че би било добра сделка да бъде разменен срещу 22-годишния Марсиал.

Смята се, че от Юнайтед ще търсят около 40 милиона за френския си нападател, докато Вилиан е оцеляван също на толкова, което би покачило стойността на сделката до около 80 милиона. Все пак има голяма верояност подобен трансфер да бъде оставен на изчакване докато в Челси решат дали Антонио Конте ще остане начело на тима или ще бъде търсен нов мениджър.

