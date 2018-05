Моторни спортове Маркес се притеснява за ГП на Испания и пое вината за квалификацията 06 май 2018 | 11:13 0 0 0 0 0 Световният шампион в MotoGP и фаворит за победата за днешната Гран При на Испания Марк Маркес катастрофира минути преди вчерашната квалификация в последната четвърта тренировка. Пилотът на Honda изрази притесненията си в късната пресконференция, тъй като не може да прецени причината за инцидента. Това бе второ падане за испанеца от началото на състезателния уикенд. The fastest lap to the deck in two corners @marcmarquez93 slides out but he's straight back up and away after some help from the marshals #SpanishGP pic.twitter.com/3jEsrMQrW1 — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2018 "Падането беше странно и трябва да го обсъдим преди състезанието", коментира Марк. Пилотът водеше в началото на квалификацията, но не успя да подобри времето си в нейния край и остана пети на стартовата решетка. Той призна, че това пето място се дължи на негови грешки. "Очаквах повече. Направих грешка с избора на гуми за първата обиколка и изгубих няколко десети. Кръчлоу осъществи перфектна стратегия. Вторият му мотор беше с различни настройки и това му спечели полпозишъна", допълни пилотът на Honda. Състезанието за Гран При на Испания в MotoGP стартира в 15:00 часа българско време.

