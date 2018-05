Моторни спортове Алонсо развълнуван: Мога да спя на подиума цяла нощ 06 май 2018 | 10:39 - Обновена 0 0 0 0 1 Фернандо Алонсо дебютира с успех в "6-те часа на Спа" и заяви, че първата му победа от Гран При на Испания през 2013 година е нещо фантастично. Този път обаче тя бе споделена със съотборниците му от Toyota в световните серии по издръжливост Себастиен Буеми и Казуки Накаджима. Алонсо имаше за задача да направи последния двоен стинт в 6-часовото състезание и въпреки напрежението от втория автомобил на Toyota той успя да изведе тима с аванс от 1.4 секунди преднина. "Със сигурност е сладък дебют. По време на състезанието осъзнах, че ние водехме от началото до края. Имаше три коли за сигурност на пистата и изгубихме доста от преднината си, но все пак задържахме позицията до последната обиколка. Екипът се справи блестящо", сподели Алонсо. #8 @Toyota_Hybrid take the #6hSpa Chequered Flagand win the sensational Super Season Opener, @alo_oficial has his maiden victory at his #WEC debut



Когато бе попитан какво е усещането да спре серията си без победи, шампионът отговори: "Невероятно е отново да почувствам подиума. Мога да остана на него цяла нощ". Първият стинт на Алонсо започна в 34-ата обиколка и продължи до 73-ата. Тогава той предаде щафетата на Казуки Накаджима, който трябваше да направи извънреден питстоп, тъй като коланите му не бяха затегнати достатъчно. "Трафикът на пистата леко ме притесни първоначално, но беше добър първи опит", коментира двукратният шампион на Ф1.

