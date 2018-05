Бойни спортове Европейско предизвикателство за каратеките 06 май 2018 | 10:19 0 0 0 0 1 11 български каратеки ще се хвърлят през следващата седмица в битките за медалите на европейското първенство по карате. Надпреварата ще се проведе в Нови Сад от 10 до 13 май. Националите заминават във вторник за силното състезание. Треньорите Ангел Стефанов и Ангел Ленков ще разчитат на четири представителки при жените и седем при мъжете. Двата пола ще направят тимове за състезанието в отборното кумите. „Нашето желание е всички да се представят на ниво. Очакваме резултати от европейската шампионка за девойки Ивет Горанова, която влиза при жените. Александра Стублева се намира в Топ 20 на световната ранглиста и също е с прекрасни възможности“, коментира спортният директор на Българска национална федерация карате Борислав Иванов, който е най-успешната българска каратека с четири медала от европейски първенства. Водач на делегацията за Евро 2018 е президентът на федерацията Алексей Петров. Май ще бъде изключително натоварен месец за олимпийския спорт. На 26 и 27 София ще бъде домакин на Световната младежка лига, която е квалификация за Младежките олимпийски игри. Check out the new website for the Senior Worlds to be held later this yearhttps://t.co/slUx0eNMLK @uk_sport @TeamGB @ParalympicsGB @DCMS @sportrectweets @Sport_England pic.twitter.com/O8YYAXfs0I — EKF LTD (@EKFKarate) April 28, 2018 „Очакваме над 1500 състезатели от 80 държави – добави Борислав Иванов. – Интересът към каратето нарасна след влизането в олимпийската програма.“ Националите в момента са на лагер. Те се готвят в тренировъчната база, която е на стадион „Васил Левски“. Състав за Евро 2018 Жени/Кумите 50 кг - Кристина Свиленова 55 кг – Виктория Росева 61 кг – Ивет Горанова +68 кг – Александра Стублева Мъже/Ката Пеньо Пенев Мъже/Кумите 67 кг – Васил Ривов 75 кг – Стефан Петков 84 кг – Велизар Колешански +84 кг – Илиян Илиев В тима за отборното Кумите са включени още Симеон Стойчев и Веселин Димитров 0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 241 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

