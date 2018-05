Моторни спортове Фернандо Алонсо дебютира с победа в "6-те часа на Спа" (видео) 06 май 2018 | 09:53 - Обновена 0 0 0 0 2 Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо спечели първия кръг от сериите по издръжливост (WEC) заедно със своите съотборници - Себастиен Буеми и Казуки Накаджима. Победата в "6-те часа на Спа" е облекчение за Алонсо, който не бе стъпвал на най-високото място на почетната стълбичка в който и да е шампионат отдавна. Вторият екип на Toyota с автомобил с номер 7 взе второто място. Победителите имаха почти безпроблемно състезание, а фактът, че вторият екип на японския конструктор трябваше да стартира от питлейна им помогна допълнително. Наказаният екип успя да стигне до втората позиция след 3-ия час. Триумфът за триото дойде въпреки че Казуки Накаджима трябваше да направи извънреден питстоп, тъй като коланите му не бяха достатъчно затегнати. Малко по-късно се завъртя и изгуби няколко секунди от преднината си, но неговите съотборници наваксаха това. Fantastic start of the WEC Super Season with the Total 6 hours of Spa. Thank you to the fans and to the competitors for this great race. Congrats to the winners. We will be back to magic Spa in may 2019. Next step is the big one. See you soon @ Le Mans 24h. WEC pure motorsport pic.twitter.com/ZjBArWJSf6 — GerardNeveuWEC (@GerardNeveuWEC) May 5, 2018 Двата автомобила на Toyota бяха разделени от около минута преди да излезе кола за сигурността и да стопи дистанцията помежду им. Алонсо пое управлението на колата за двоен последен стинт и успя да премине карирания флаг с преднина от 1.4 секунди по-бързо от Майк Конуей с втората Toyota. Yesssssss #toyota #win #team #8 #7 #spa #wec #victory @Toyota_Hybrid @FIAWEC pic.twitter.com/VV4FzrTjU2 — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 5, 2018 Третото и четвъртото място бяха спечелени от Rebellion Racing. С две обиколки изоставане заради технически поправки в бокса Андре Лотерер, Нийл Яни и Бруно Сена заеха последното място на подиума. В клас LMP2 G-Drive Racing взеха безапелационна победа с 21 секунди преднина въпреки появилата се в 5-ия час кола за сигурност. Основна заслуга за този аванс имаше бившия Ф1 пилот Жан-Ерик Верн. Екипът на Джеки Чан с Oreca с номер 38 взе второто място. В GTE класа Ford победи Porsche. Катастрофата на Хари Тинкнел с втори Ford наложи излизането колата за сигурност.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

