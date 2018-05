Бойни спортове Тони Белю не остави шансове на Дейвид Хей (видео + галерия) 06 май 2018 | 01:14 - Обновена 0 0 0 4 34





REPORT: Tony Bellew stops David Haye in fifth round at The O2. https://t.co/1R6h9I7EYv pic.twitter.com/436eRvtEi1 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 5, 2018 Белю не остави съмнения за своето превъзходство, като единствено в първия рунд Хей стоеше равностойно. Във втория той откровено се подиграваше на съперника си при всеки негов пропуск, като го изтощаваше с много движение по ринга. В третия рунд Белю стигна до два нокдауна, докато проблеми пред Хей се задълбочаваха.

IT'S ALL OVER!



A heavy fall for David Haye in the fifth round followed by a flurry of punches from Bellew is enough for the referee to stop the contest.



Follow it live online here: https://t.co/PZjkvu2zUK pic.twitter.com/k5Lbu5WdxZ — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 5, 2018

Левият крак на лондончанина отново му оказваше проблеми и той се превърна в лесна мишена за Белю, който го преследваше на ринга и засипваше с удари. Така в крайна сметка всичко свърши в началото на петия рунд, когато Белю повали Хей край въжетата и макар съперникът му да се изправи, той го засипа с нова серия удари и реферът прекрати мача. Така победата с технически нокаут отиде на сметката на Белю.

След мача Белю посвети победата на покойния си зет. Хей пък призна превъзходството му, като отрече контузия да е причината за слабото му представяне.



"Тони просто беше по-добър тази вечер. Всичко си има причина. Той е велик шампион, а аз се наслаждавах на битката", коментира Хей.



ФОТОГАЛЕРИЯ

37-годишният Хей (28 победи, 26 с нокаут и 3 загуби) обяви, че ще прекрати своята кариера, ако загуби тази среща, което по-всяка вероятност ще се случи. През последната година той се насочи към менажиране на боксьори, а един от неговите клиенти е дългогодишният спаринг партньор на Антъни Джошуа – Джо Джойс, който се биена същата галавечер.

Очакваната с огромен интерес от феновете на професионалния бокс повторна среща на ринга в зала "О2 Арена" в Лондон между Тони Белю и Дейвид Хей приключи разочароващо рано - още в началото на петия рунд, след като Бомбардировача ппросна своя съперник на ринга реферът прекрати двубоя.

