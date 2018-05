Англия Сър Алекс опериран по спешност 05 май 2018 | 22:06 - Обновена 0 0 0 0 7



Фъргюсън се е почувствал зле още вчера, а тази сутрин в дома му е била повикана линейка, която го е откарала в Salford Royal Hospital. Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5 май 2018 г. Операцията е преминала успешно и моментното състояние на сър Алекс е стабилно, но той се нуждае от период на интензивни грижи, за да се възстанови напълно, се казва в официалното съобщение на Юнайтед.



Заради влошеното здравословно състояние на Фъргюсън, неговият син Дарън, който е мениджър на Донкастър Роувърс, е пропуснал днешния мач на тима си срещу Уигън от последния кръг на Лига 1.



Our thoughts and best wishes are with Sir Alex Ferguson and his family after his surgery earlier today. Everyone at UEFA wishes the former @ManUtd manager and UEFA Coaching Ambassador a full recovery. pic.twitter.com/Dl80hOOVG3 — UEFA (@UEFA) 5 май 2018 г. На 29 април той връчи плакет на мениджъра на Сър Алекс Фюргюсън е най-успешният мениджър в историята на Манчестър Юнайртед. Той спечели 13 шампионски титли начело на тима за 26 години и се оттегли през 2013 година.На 29 април той връчи плакет на мениджъра на Арсенал Арсен Венгер , който също се оттегля в края на сезона след 22 години начело на „артилеристите”. Това се случи по време на мача между „топчиите” и „червените дяволи”, които спечелиха с 2:1 на своя „ Олд Трафорд ”. Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън е бил приет по спешност в болница, съобщиха медиите на Острова. 76-годишният шотландец е бил хоспитализиран тази сутрин с мозъчен кръвоизлив и вече е бил опериран. Информацията беше потвърдена от самия клуб.Фъргюсън се е почувствал зле още вчера, а тази сутрин в дома му е била повикана линейка, която го е откарала в Salford Royal Hospital.Операцията е преминала успешно и моментното състояние на сър Алекс е стабилно, но той се нуждае от период на интензивни грижи, за да се възстанови напълно, се казва в официалното съобщение на Юнайтед.Заради влошеното здравословно състояние на Фъргюсън, неговият син Дарън, който е мениджър на Донкастър Роувърс, е пропуснал днешния мач на тима си срещу Уигън от последния кръг на Лига 1.

Още по темата

0 0 0 0 7 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12772 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1