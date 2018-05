Тенис Мертенс спечели титлата в Рабат 05 май 2018 | 19:44 0 0 0 0 0



Мертенс спечели титлата, след като изгуби само един сет в хода на целия турнир, а във финала се справи със съпротивата на 96-ата в света Томялнович за час и 47 минути.



.@elise_mertens takes the #WTARabat crown!



Downs Tomljanovic, 6-2, 7-6(4) for second consecutive title! pic.twitter.com/scl6ADKB9Z — WTA (@WTA) May 5, 2018

Белгийката имаше затруднения само във втория сет, когато след като поведе с 3:0 гейм с два пробива, допусна отпускане, пропусна мачбол при 5:4 на свой сервис, но все пак бе по-спокойна в тайбрека, който спечели със 7:4 точки.

