Вакъфбанк отново на финал в ШЛ след драма срещу Конеляно (видео + снимки)

It was a thin line @VakifBankSK were walking, but the defending champions are through to the gold medal match! What a scorcher of a semi-final!



We'll see @ImocoVolley fighting for bronze tomorrow.#CLF4Bucharest #CLVolleyW pic.twitter.com/2BeOlqWdLl — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 5, 2018

.@lonsloet with one of her 14 scores so far in this first semi-final match. The Dutch opposite leading the troops for @VakifBankSK in the first two sets, @ImocoVolley just closed the gap in set 3.#CLF4Bucharest #CLVolleyW pic.twitter.com/tHSy9tkZS8 — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 5, 2018

.@VakifBankSK have the upper hand at the beginning of set no.2 and lead by 4 points. @ImocoVolley call for a time-out. #CLF4Bucharest #CLVolleyW pic.twitter.com/SqnwrEqM5T — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 5, 2018

Huge save by @ZhuTing1129 sets up VakifBank Istanbul for a major 5-set turn-around! Was this the deciding point in the match?#CLF4Bucharest #CLVolleyW pic.twitter.com/j627kT2zbD — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 5, 2018

Световният клубен шампион за жени - турският гранд Вакъфбанк (Истанбул), се класира отново за финала на европейската Шампионска лига. Момичетата на треньора Джовани Гуидети, които са действащите шампионки в най-престижния евротурнир, надделяха много трудно и драматично над италианския Имоко Волей (Конеляно) с 3:2 (25:22, 25:21, 17:25, 15:25, 16:14) в първия полуфинал от финалната четворка на ШЛ, игран тази вечер пред около 4000 зрители в зала "Поливалента" в румънската столица Букурещ. Срещата бе повторение на миналогодишния финал между двата тима, спечелен от туркините с 3:0 гейма.Така Вакъфбанк ще има възможността да защити титлата си и да спечели Шампионската лига за 4-и път в историята си. Това ще бъде също така трети пореден и общо 8-и финал за турския гранд. Въпреки загубата, от Конеляно могат да бъдат доволни от показаната игра, като те ще могат да се борят за бронзовите медали.На финала Вакъфбанк очаква победителя от втората полуфинална среща между домакините Волей (Алба-Блаж), с националката Петя Баракова и Славина Колева, и другия турски гранд Галатасарай, където пък играят националките Добриана Рабаджиева и Христина Русева. Сблъсъкът за титлата е утре (6 май) от 19,00 часа, а преди това от 16,00 часа ще бъде мачът за бронза.Най-полезна за Вакъфбанк бе китайската суперзвезда Тън Жу с 24 точки (55% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане) за победата. Холандската националка Лонеке Сльотжес пък добави още 16 точки (3 блока, 1 ас и 31% ефективност в атака) за успеха.За тима на Конеляно хърватката Саманта Фабрис заби страхотните 28 точки (2 блока, 2 аса и 52% ефективност в атака). Американката Кимбърли Хил се отчете с 18 точи (1 блок, 39% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане), но и това не помогна за победа.Йоанна Волош 4, Саманта Фабрис 28, Кимбърли Хил 18, Саманта Брисио 15, Анна Данези 9, Лаура Меландри 10 - Моника Де Дженаро-либеро (Елиза Чела 2, Робин Де Кройф-либеро)Джансу Йозбай 3, Лонеке Сльотжес 16, Тън Жу 24, Гьозде Кърдар 9, Милена Рашич 13, Зехра Гюнеш 3 - Хатидже Йорге-либеро (Кюбра Акман 3, Келси Робинсън 2, Мелос Гуркайнак 1, Наз Айдемир 1, Ебрар Каракурт, Тууба Шеноолу)