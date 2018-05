Англия Дешан потвърди: Франция без своя капитан на Световното 05 май 2018 | 18:12 - Обновена 0 0 0 1 0



“Това е голям удар върху тима. Лоран е лидер, който игра за нас на Световното в Бразилия и на Европейското. Той е човек, който е много ценен в колектива ни, но контузиите никога не идват в правилния момент. Тъжен съм за него, защото това Световно можеше да е повратен момент в кариерата му. Пожелавам му много кураж, защото все още има какво да покаже на терена”, заяви Дешан.



Защитникът на Арсенал Лоран Косиелни няма да може да играе на Световното първенство в Русия, потвърди и старши треноьрът на националния отбор на Франция Дидие Дешан. 32-годишният бранител скъса ахилес в началото на мача с Атлетико Мадрид в четвъртък и няма как да се възстанови в оставащите 40 дни до Мондиала. Контузията вероятно ще сложи и край на кариерата на играча в националния отбор, тъй като Косиелни вече бе заявил, че се оттегля от него след световното."Това е голям удар върху тима. Лоран е лидер, който игра за нас на Световното в Бразилия и на Европейското. Той е човек, който е много ценен в колектива ни, но контузиите никога не идват в правилния момент. Тъжен съм за него, защото това Световно можеше да е повратен момент в кариерата му. Пожелавам му много кураж, защото все още има какво да покаже на терена", заяви Дешан.Контузията на Косиелни вероятно ще накара Дешан да заложи на Рафаел Варан Самюел Юмтити като титулярна двойка централни бранители, а Адил Рами също ще попадне в тима за първенството в Русия, пишат медиите във Франция.

