Моторни спортове Кал Кръчлоу постави рекорд и спечели чакан полпозишън в MotoGP 05 май 2018 | 16:23 - Обновена 0 0 0 0 0 Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу спечели полпозишъна за тазседмичната Гран При на Испания в MotoGP. Британецът започна сезон 2018 по перфектен начин с победа в Аржентина, а утре ще стартира от челна стартова позиция за първи път от 29 състезания. Неговата най-добра обиколка в квалификацията е и новият рекорд за обиколка на испанската писта "Херес" в кралксия клас на мотоциклетизма - 1:37.653 минути. #MotoGP Qualifying



What a finish! @calcrutchlow goes quicker still to claim the official lap record and pole position @26_DaniPedrosa and @JohannZarco1 round out the front row#SpanishGP pic.twitter.com/Zk2QdiO3Ba — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2018 От втората позиция в състезанието утре ще потегли още един пилот с Honda Дани Педроса, докато третото място ще заеме Йоан Зарко, който и този път се представи по-добре от заводските пилоти на Yamaha. Фаворитът за полпозишън Марк Маркес остана едва пети, а в четвъртата тренировка минути преди старта на квалификацията катастрофира отново. Пред него четвърти утре ще тръгне Хорхе Лоренсо, който намери повече равновесие и увереност с мотора на Ducati днес. BOOM! Straight out of the gate and @marcmarquez93 sets a blistering lap!#SpanishGP pic.twitter.com/bmtImXcdUp — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2018 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Андреа Довициозо и мотоциклетистът на Yamaha Маверик Винялес преминаха като по вода през изпитанието Q1 и се присъединиха към топ пилотите в борба за полпозишън. В началото на квалификацията само осем десети разделяха състезателите в топ 11. Дови започваше няколко много обещаващи обиколки, но в последния сектор губеше време и така потенциална обиколка за полпозишън приключваще в такава за пето място. Утре той ще тръгне едва осми, а пред него всичките си сили вложи дуото на Suzuki Алекс Ринс и Андреа Яноне. Валентино Роси остана десети в днешната сесия, докато съотборникът му Винялес - 11-и. Състезанието за ГП на Испания утре ще стартира в 15:00 часа българско време.

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 498

1