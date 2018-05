Световен футбол Недялков и Далас си тръгнаха с точка от ЛА (видео) 06 май 2018 | 03:03 - Обновена 0 0 0 0 0



Стивън Бейташур откри за домакините още в 10-ата минута, когато беше изведен в наказателното поле и с хубав диагонален удар намери далечния ъгъл. Въпреки че атакуваха по-рядко, футболистите на Далас стигнаха до точката след почивката. Точен беше Макси Урути в 56-ата минута с плътен изстрел по земята. FC Dallas took a point from LAFC at Banc of California Stadium earlier today. Our full match recap is here. https://t.co/uJVVf8QXEt pic.twitter.com/Dunp3aScJh — Around MLS (@AroundMLS) 5 май 2018 г. В самия край на двубоя звездата на Лос Анджелис ФК Карлос Вела се освободи и стреля, но топката излезе в аут.



Далас е на 10-о място във временното класиране на МЛС с 13 точки от 9 мача. Само в Източната конференция тимът на Недялков е 4-и.



КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

