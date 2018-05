Арда Туран се разбесня и блъсна съдия (видео)

Arda Turan loses it after #Sivasspor draw and is sent off pic.twitter.com/w1bwaV6efL — Bruno Bottaro (@br1bottaro) 4 май 2018 г.

Arda Turan has a MELTDOWN



Sent off for pushing the linesman in a crucial title race clash ‍ pic.twitter.com/RDNCzaEL4J — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 4 май 2018 г.

Борещият се за титлата на Турция този сезон Истанбул Башакшехир направи грешна стъпка, завършвайки 1:1 у дома със Сиваспор в мач от 32-ия кръг на Сюпер Лиг. Краят на двубоя бе драматичен, след като първо вратарят на домакините Волкан Бабаджан си отбеляза автогол в третата минута на добавеното време за 1:1, а в 95-ата бившият халф на Атлетико Мадрид Барселона Арда Туран си изпусна нервите и получи червен картон. Арда Туран блъсна един от страничните съдии и бе изгонен от главния рефер.Срещата бе много нервна, като започна отлично за съперника на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа по-рано през сезона Истанбул ББ, който поведе с 1:0 в резултата с гол на босненеца Риад Баич още в 14-ата минута. Нещата обаче се объркаха за кандидат-шампиона в 38-ата минута, когато бразилският халф на тима Марсио Мосоро получи втори жълт, съответно червен картон. Въпреки това, изглеждаше, че и с човек по-малко Истанбул ББ ще удържи победата, но в добавеното време домакините бяха попарени от автогола на вратаря си и загубиха ценни точки в битката за титлата.Истанбул ББ е с равни точки на върха в класирането с Галатасарай (по 66), а трети и четвърти са съответно Фенербахче (63) и Бешикташ (62). Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ обаче все още не са изиграли мачовете си от кръга. Сиваспор, в чийто състав е бившата звезда на Реал Мадрид Милан Робиньо, пък е шести с 48 точки. 34-годишният бразилски нападател Робиньо се появи в игра за Сиваспор на почивката и след късния изравнителен гол не пропусна да подразни противника.