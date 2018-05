Моторни спортове Маркес оглави третата тренировка на "Херес", Дови и Винялес се затрудниха 05 май 2018 | 14:26 - Обновена 0 0 0 0 0 Here comes @marcmarquez93



That's the fastest ever lap of Jerez!#SpanishGP pic.twitter.com/CRzxMmj7Te — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2018

Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу започна сесията силно и продължи с отлично темпо до нейния край, финиширайки на 0.271 секунди зад Маркес. Трети в свободната тренировка се нареди Андреа Яноне със Suzuki.

Световният шампион с Honda Марк Маркес оглави третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP на испанската писта "Херес". Най-бързата му обиколка бе за 1:37.702 минути, което подобри рекорда за обиколка на трасето, поставен от Хорхе Лоренсо през 2015 година. За сметка на това конкурентите му - лидерът в генералното класиране Андреа Довициозо с Ducati и Маверик Винялес с Yamaha не успяха да си гарантират директно място в квалификацията, отреждаща полпозишън, и ще преминат през Q1. Двамата пилоти финишираха съответно на четири и шест хилядни изоставане спрямо топ 10, а съотборниците им се представиха значително по-добре. Хорхе Лоренсо остана пети с италианския мотор, а Валентино Роси - седми.Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу започна сесията силно и продължи с отлично темпо до нейния край, финиширайки на 0.271 секунди зад Маркес. Трети в свободната тренировка се нареди Андреа Яноне със Suzuki.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1107

1