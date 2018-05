Пет български града и целият свят бягат заедно тази неделя

Лека атлетика

Петото в света и второ поредно в България издание на Wings for Life World Run предстои на 6 МАЙ. Тази година, бягането в подкрепа на медицински изследвания и клинични проучвания срещу гръбначните травми ще завладее стотици градове по света, сред които и София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.



У нас отбелязваме своеобразен личен рекорд с цели пет организирани бягания в пет различни града. Всички те започват по едно и също време - 14:00 ч. и имат една цел: да окажат подкрепа на хората с гръбначни травми. Събитията в България очакват всеки, който иска да премери сили срещу виртуалния финал в приложението Wings for Life World Run App и да запише името и резултата си в световната ранглиста на всички бягали за Wings for Life World Run.



Вложените в бягането усилия ще бъдат възнаградени подобаващо. След обработване на резултатите на всички бягали по целия свят ще бъдат обявени двама глобални победители - един мъж и една жена. Те са участниците, изминали най-дълго разстояние преди виртуалната кола в приложението да ги застигне. Наградата е специално пътуване до Австрия, в което те ще срещнат инициаторите на Wings for Life World Run и ще се насладят на цял уикенд, изпълнен с вълнуващи активности.



Вече е сигурно, че на 6 МАЙ 2018 броят на бягалите за Wings for Life World Run ще нарасне до 500 000 или повече, като името на 500-хилядния участник ще бъде обявено в деня на събитието и има всички шансове той да бъде от България. Още интересни факти съпътстват петото издание на глобалното събитие:



- През първите четири издания на глобалното събитие общо са изминати 4 276 640 км - еквивалентни на повече от пет пътувания до Луната и обратно.

- Повече хора, отколкото населенията на Исландия, Гренландия и Лихтенщайн взети заедно са били регистрирани за бягането през четирите издания. 441 021 са бягали за тези, които не могат между 2014 и 2017 г.

- Най-възрастният участник, записал се за Wings for Life World Run 2018 е 87-годишната Джозефин Бергер, която ще бяга във Виена, Австрия.

- В България каузата подкрепят актьорите Деян Донков, Владимир Карамазов, Юлиян Вергов, Антоний Аргиров, Невена Бозукова, Снежана Макавеева, , Стефан А. Щерев; певицата Белослава, спортистите Весо Овчаров, Краси Георгиев, Шабан Мустафа, Илиян Лазаров, Йордан Анчев, Павел Лефтеров, параолимпиецът Георги Киряков, Владимир Гюров и Евгения Кусева.