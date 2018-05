Бойни спортове Благой Иванов тренира с Франсис Нгану и Рой Нелсън 05 май 2018 | 13:06 - Обновена 0 0 0 0 1



Багата явно е решил да потърси помощ от бившия опонент на дос Сантос - Рой Нелсън. Двамата с него се биха през 2010 и Рой Нелсън успя да изкара всички рундове и загуби със съдийско решение.

Great MMA Sparring tonight Team @Xtreme_Couture !! @BradTavares @roynelsonmma @francis_ngannou @RonnyMarkes @tibo511 @AliAbdelaziz00 @JeredTy_Gwerder @Jayhieron Blagoy Ivanov @bodao_oficial @RyanDCouture @Rnewman101 and many more #PFL #MMA pic.twitter.com/6T0NrVfLti — Ray Sefo (@SugarRaySefo) May 4, 2018

Франсис Нгану от своя страна трябваше да се бие с Циганина през септември миналата година, но бразилецът се провали на допинг тест и битката пропадна.

