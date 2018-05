НБА Къри задмина Реджи Милър 05 май 2018 | 12:42 0 0 0 1 0



Къри вкара 3 тройки от 9 опита и така задмина Милър, който бе четвърти с 320. Звездата на Уориърс вече има 322 и е само на два успешни опита от това да се изравни с третия в подреждането - Ману Джинобили.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 4th on the #NBAPlayoffs 3PM list!#ThisIsWhyWePlay #DubNation pic.twitter.com/ktdDs7HKuz — NBA (@NBA) May 5, 2018

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 4th on the #NBAPlayoffs 3PM list!#ThisIsWhyWePlay #DubNation pic.twitter.com/ktdDs7HKuz — NBA (@NBA) May 5, 2018

Втори е ЛеБрон Джеймс с 345 тройки, а на върха е Рей Алън с 385.

