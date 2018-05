Лека атлетика Кастер Семеня спечели на 1500 метра в Доха с нов рекорд на Южна Африка 05 май 2018 | 11:44 0 0 0 0 0 Can we please celebrate Professor Steve Cornelius



Най-големите овации в Доха събра представителят на домакините - непобедимият в 11 поредни старта миналата година Мутаз Еса Баршим, който спечели в скока на височина с 240 см. Трима германци се качиха на почетната стълбичка в хвърлянето на копие - първи е олимпийският шампион Томас Рьолер с 91.78 метра, следван от световния шампион Йоханес Фетел и Андреас Хофман.



В спринта на 100 метра при жените изненадващо спечели Мари Жозе Та Лу от Кот Д'Ивоар с лично постижение от 10.85 секунди. Битката за първото място се очакваше да бъде между олимпийската шампионка Илейн Томпсън от Ямайка и световната на 200 метра Дафне Схипърс от Холандия, но Томпсън остана трета с 10.93, а Схипърс - едва шеста с 11.03. Втора на 100 метра финишира Блесинг Окагбаре от Нигерия с 10.90.



Кастер Семеня спечели златото на 1500 метра (жени) по време на първия кръг на Диамантената лига по лека атлетика в Доха, Катар. Семеня, двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка, подобри националния рекорд на Южна Африка и записа най-добро лично постижение на тази дистанция, като финишира първа за 3:59.92 минути.

