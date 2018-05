Англия Марез е оттеглил трансферната си молба, но не е сигурен в бъдещето си 05 май 2018 | 11:30 - Обновена 0 0 0 0 0



"Всичко е минало. Всичко това беше през януари, беше трансферен прозорец и аз имах оферта от Riyad Mahrez has withdrawn his transfer request pic.twitter.com/GayK358N7s — Football Daily (@footballdailyuk) May 4, 2018 Една от звездите на Лестър Риад Марез отказа да се обвърже с клуба дългосрочното си бъдеще, но все пак призна, че е оттеглил трансферната си молба, която подаде през януари, и към този момент не е наясно с бъдещето си. Той има договор с "лисиците" до 2020-а година, а към момента призна, че е спокоен относно ситуацията, в която се намира."Всичко е минало. Всичко това беше през януари, беше трансферен прозорец и аз имах оферта от Манчестър Сити , където очевидно исках да отида, но все още съм тук. Не искам да говоря за това повече. Искам да изиграя последните три срещи, а след това ще видим какво ще стане. Никога не знаеш какво ще ти поднесе бъдещето, но все още съм тук. След това ще видим", заяви Марез пред Skysports.

