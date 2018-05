Бойни спортове Подаръкът за феновете: Хей – Белю II 05 май 2018 | 11:22 - Обновена 0 0 0 2 0

Bellew To Haye: That Wasn't The Real You? Then Who Did I Fight? https://t.co/92Xre9thk4 pic.twitter.com/n0TWxWlgLT — BoxingScene.com (@boxingscene) May 5, 2018

Дейвид Хей се подложи на поредна операция веднага след мача. Неговият биткаджийски характер беше с основна заслуга за възстановяването. По план реваншът трябваше да се проведе на 17 декември получи нова травма, този път на ръката и срещата беше пренасрочена за 5 май.

Froch Gives Edge To Bellew To Beat Haye, Admits It's 'Very Close' https://t.co/1Y3qj6kudk pic.twitter.com/uu6gJYce1k — BoxingScene.com (@boxingscene) May 5, 2018

Букмейкърите определиха в първия мач Хей за сериозен фаворит. Тази тенденция остава и за реванша, но този път коефициентът на Белю е доста по-нисък. Двубоят отново ще бъде в тежка категория, а най-любопитното е, че за пръв път от 2012 г. Хей показа лично тегло на кантара под 100 кг (99,9 кг). Белю също беше по-лек (95,4 кг) в сравнение с първия мач (96,8 кг).



Заканите между двамата не спряха да се нижат през последните месеци, а интересът на Острова към галавечерта доближи шумотевицата покрай обединителния двубой за световните титли в тежка категория между Антъни Джошуа и Джоузеф Паркър.



37-годишният Хей (28 победи, 26 с нокаут и 3 загуби) обяви, че ще прекрати своята кариера, ако загуби тази среща. През последната година той се насочи към менажиране на боксьори, а един от неговите клиенти е дългогодишният спаринг партньор на Антъни Джошуа – Джо Джойс, който ще се бие на същата галавечер.

Bellew: Haye Should Be Honest - He Lost His Money, Needs More https://t.co/h69cut4Z2x pic.twitter.com/VKhuay5rbN — BoxingScene.com (@boxingscene) May 4, 2018

Бомбардировача (29 победи, 19 с нокаут, 2 загуби и 1 равен) се отказа от своята световна титла в долната полутежка категория, за да се пробва при най-тежките. Той дори има желание да се изправи срещу шампиона на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър, но за да се случи тази среща, трябва задължително да надвие Хей.



Белю е в изключителна серия от 9 поредни успеха (7 с нокаут) над класни противници. Най-известният фен на „Евертън“ сред боксьорите също загатна за отказване след първия мач с Хей. 35-годишният ветеран дори разказа в интервю как е обещал на своята съпруга да окачи ръкавиците, но промени своето решение заради гарантираните милиони. От първия мач Белю взе 2,8 млн. паунда срещу 4,2 млн. за Хей. Очаква се сега сумата да бъде още по-голяма.

Tomorrow is the big day! Don't miss The Rematch: Bellew vs. Hayes on @awetv the fights start at 1PM EST! Sign up or log in at https://t.co/i5NnF9Hl28 @pound4 @boxingscene @MAbramsboxing @BoxRec pic.twitter.com/n8rHNIlB85 — KlowdTV (@KlowdTelevision) May 4, 2018

Двамата боксьори са известни като яростни биткаджии, готови във всеки един момент да влязат на размени. Техният стил понякога докарва нервни кризи на треньорите им, които често отправят критики към Хей и Белю, защото не спазват предварително начертаната тактика. Очакванията на специалистите са и тази вечер да се случи същото, а нокаутът почти сигурно ще бъде гарантиран. Въпросът е кой ще бъде повален?



