Головкин се изправя срещу Кошмара с мисълта за Алварес (видео + снимки) 05 май 2018



Неслучайно знаковата дата трябваше да бъде денят за реванша между Сол „Канело“ Алварес и Генади Головкин. Първата битка между двамата титани в средна категория приключи с доста коментирано равенство. След него казахстанецът и мексиканецът се заканиха да решат всичко във втори двубой. Битка, която се очакваше да привлече огромен интерес.

Loeffler: Golovkin vs. Vanes Was Solution To Save May 5 For Fans https://t.co/trK4WGshtX pic.twitter.com/PQSCmOg1mH — BoxingScene.com (@boxingscene) May 5, 2018

Всичко пропадна след фатална грешка на Канело. След употреба на заразено месо той даде положителна проба за допинг и в момента изтърпява своето наказание. За сметка на това Головкин ще има възможност да докаже отново своята феноменална класа, но срещу далеч по-скромен на хартия противник.



Головкин (37 победи, 33 с нокаут и 1 равен) ще се изправи в Карсън, Калифорния срещу американеца от арменски произход Вейнс Мартиросян - Кошмара (36 успеха, 21 с нокаут, 3 поражения и 1 равен). 12-рундовата битка ще бъде за две от световните титли в средна категория.



Мартиросян ще има леко ръстово предимство от три сантиметра. Той ще разчита на своята прилична техника, за да спре мощния стил на Головкин. В своята кариера Мартиросян е доказал, че се бие много силно срещу фаворити. През 2012-а беше много близко до успех над бившия капитан на кубинския национален отбор Ерисланди Лара. Срещата беше на кантар преди да бъде спряна в деветия рунд заради случаен удар с глава. До този момент картите на съдиите показаха равенство и според правилника точно по този начин приключи двубоят.



Година по-късно Мартиросян се размина на косъм със световната титла. Той загуби от Димитриъс Андраде, който до ден днешен няма поражение. Този път съдиите дадоха 1:2 гласа във вреда на Мартиросян, като само точка в картата на третия арбитър направи разликата.



Другото поражение на американеца беше от още един боксьор, който до ден днешен няма поражение – Джърмейн Чарло. За последно Мартиросян се качи на ринга точно преди две години. Тогава реваншът с Лара приключи със загуба по точки.

Abel Sanchez: Vanes Has Same Opportunity Buster Douglas Had https://t.co/ui5VSgESS4 pic.twitter.com/UH1RoiO0Uw — BoxingScene.com (@boxingscene) May 5, 2018

Най-големият проблем пред Головкин се очаква да бъде неговата мотивация за двубоя. Казахстанецът е доказал, че винаги показва най-доброто срещу класни противници. Анализаторите продължават да отбелязват колебливата игра на машината за нокаути срещу Даниел Джейкъбс в предпоследния мач на шампиона през март 2017-а. Тогава Головкин спечели по точки, което не му се беше случвало от 2008-а година, след като всички останали победи бяха с нокаут.

Photos: Golovkin, Martirosyan - Ready For Cinco De Mayo War https://t.co/7bwUhcvpBf pic.twitter.com/jkeF3FJLfn — BoxingScene.com (@boxingscene) May 4, 2018

Триумфът над Мартиросян има изключително сериозно цифрово изражение, макар хонорарът за въпросния мач няма дори да се доближи до парите от реванш с Алварес. Ала при загуба Головкин може да изпусне доста по-тлъстия финансово реванш с Алварес.



