НБА Пеликанс разпериха криле за първа победа срещу Уориърс 05 май 2018 | 08:16 - Обновена 0 0 0 0 4

AD and the Pelicans had a surprise for the Warriors! pic.twitter.com/QCUAF5Fk8K — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2018

Рондо дирижираше атаките на своя тим като по конец и завърши с една асистенция по-малко, отколкото целия отбор на Уориърс. Шампионът с Бостън раздаде 21 завършващи подавания, овладя 10 борби и добави 4 точки към статистиката си. Дейвис също бе на изключително ниво и завърши с 33 точки, 18 борби, 3 асистенции и 4 отнети топки. Младият лидер на Пеликанс вкара 14/24 за 2 точки, 1/3 за 3 точки и 2/3 от наказателната линия.

Photos from SKC: #Pelicans Jrue Holiday throws down monster dunk, #Saints Mark Ingram celebrates pic.twitter.com/whxedf5wor — Michael DeMocker (@MichaelDeMocker) May 5, 2018

Джрю Холидей с 21 точки, Никола Миротич с 16 плюс 13 борби, както и Итуан Муур с 13 точки бяха останалите топреализатори от стартовите пет на Алвин Джентри. Иън Кларк се включи отлично от пейката и вкара 18 точки за 22 игрови минути срещу бившия си отбор.



Гостите от Калифорния стреляха нетипично слабо от тройката - 9/31, а и като цяло в двубоя, завършвайки с едва 38.0% (35/92) в стреблата от игра. Пеликанс взеха с 10 борби повече от Уориърс (54-44) и категорично ги надиграха в подкошието, реализирайки 56 точки срещу само 36 за шампионите.

How not to defend AD #Pelicans #Warriors pic.twitter.com/uUz5B52dyf — Off the Glass (@otgbasketball) May 5, 2018

Клей Томпсън с 26 бе най-резултатен за загубилия отбор, докато Кевин Дюрант и Стеф Къри завършиха с 22 и 19. Дреймънд Грийн остана на асистенция от “трипъл-дабъл” с 11 точки, 12 борби, 9 завършващи паса, но и 7 грешки. Нито един друг играч от състава на Стив Кър не премина границата от 10 реализирани точки.



За пореден мач между Грийн и Рондо прехвърчаха искри и двамата трябваше да бъдат разделяни от съдиите, а след края на срещата крилото на Голдън Стейт заяви, че в никакъв случай не провокира съпеника си умишлено. Гардът на Пеликанс пък похвали съперника си за състезателния му дух.



