Други спортове Кръг преди края вече са ясни трима от 1/2-финалистите в Премиър лигата по дартс 05 май 2018 | 02:58 - Обновена

Really proud to finish top of the Premier League every season since I played in it! pic.twitter.com/8E4747VPnV — Michael Van Gerwen (@MvG180) May 4, 2018

В срещите в Бирмингам се получиха някои доста интересни двубои. Питър Райт победи със 7:4 Саймън Уитлок и се отлепи от последното място в класирането. Майкъл Смит и Дарил Гърни направиха зрелищно 6:6, като така "Суперчин" запази шанс да се добере до полуфинала, но ще се нуждае от успех поне със 7:2 над Питър Райт в последния си мач и в същото време Гари Андерсън да загуби с голям резултат срещата си с Майкъл ван Гервен. "Летящият шотландец" пък доста си усложни живота, губейки с 3:7 двубоя си с Реймънд ван Барневелд и сега ще трябва да трепери до последно.



Най-чаканият сблъсък на вечерта в Бирмингам бе повторението на 1/2-финала на световното първенство между Майкъл ван Гервен и Роб Крос. Този път холандецът демонстрира убийствена игра и не даде никакъв шанс на англичанина, побеждавайки го с категоричното 7:2. Той завърши със среден резултат от 111,57.







