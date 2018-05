Моторни спортове Алонсо ще стартира втори в "6-те часа на Спа", Фитипалди с тежка катастрофа (видео) 04 май 2018 | 19:10 - Обновена 0 0 0 0 0



Конуей подобри обиколката на Алонсо още в началото на квалификацията с време от 1:54.679 минути спрямо 1:55.143. По-късно Кобаяши пое щафетата от Конуей и записа с четири десети по-добра обиколка. Това даде на двамата пилоти средно време за обиколка от 1:54.583 минути в японския автомобил с номер 7 – с четири десети по-добро от това на Алонсо и Накаджима в номер 8. It's a 1-2 in the first qualifying session of the 2018-19 @FIAWEC season!



The #7 #TS050 HYBRID takes pole position ahead of the #8 car.



All attention now turns to tomorrow's #6hSpa! #Toyota #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/qh4MRCiuos — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) May 4, 2018 Очаквано единственият останал конструктор в най-високия клас на световните серии по издръжливост LMP1 Toyota спечели полпозишън за тазседмичните "6 часа на Спа" - първи кръг за сезон 2018/19, но не с екипа, в който се присъедини световният Ф1 шампион Фернандо Алонсо. Полпозишън спечелиха за Toyota Майк Конуей и Камуй Кобаяши, а Алонсо и Казуки Накаджима си гарантираха втората позиция.Конуей подобри обиколката на Алонсо още в началото на квалификацията с време от 1:54.679 минути спрямо 1:55.143. По-късно Кобаяши пое щафетата от Конуей и записа с четири десети по-добра обиколка. Това даде на двамата пилоти средно време за обиколка от 1:54.583 минути в японския автомобил с номер 7 – с четири десети по-добро от това на Алонсо и Накаджима в номер 8. Нийл Яни и Бруно Сена бяха най-бързи сред частните отбори с техния Rebellion Racing, но на 1.8 секунди зад спечелилите полпозишън. Accidente a la salida de Eau Rouge de @PiFitti durante la clasificación de las #6hSpa. Falla eléctrica? Fijense como se pagan las luces pic.twitter.com/FhuCqdyQLa — Daniel Panelo (@d_panelo) May 4, 2018 25-минутната сесия бе прекъсната за повече от половин час заради катастрофата на Пиетро Фитипалди. Бразилецът бе отведен до медицинския център на "Спа" веднага след като бе изваден от колата. След това с хеликоптер той е бил транспортиран до най-близката болница. От ФИА заявиха, че той е в съзнание и няма опасност за живота му, но вероятно ще пропусне утрешното състезание. Има съмнения за фрактури в долната част на краката му.

