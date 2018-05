Световен футбол Футболист в Южна Африка почина, след като бе ударен от гръмотевица 04 май 2018 | 17:51 0 0 0 0 1 So, so sad to hear about the passing of Maritzburg United’s Luyanda Ntshangase. Just 21-years-old. Devastating.



He was struck by lightning in March and sadly passed away this week. pic.twitter.com/eLdBiFsNOq — Joe Crann (@YesWeCrann) May 4, 2018 Полузащитникът на елитния южноафриканския футболен клуб Марицбург Юнайтед - Луянда Нцангасе, почина, след като преди два месеца беше ударен от гръмотевица по време на приятелски мач. 21-годишният халф бе в кома след инцидента и не успя да се върне към живота. Нцангасе е третият футболист на Марицбург, който умира в последните две години. Преди него 27-годишният Мондли Целе и 20-годишният Млонди Дламини починаха при две различни автомобилни катастрофи.

