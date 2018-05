Колоездене Том Дюмулен спечели първия етап от обиколката на Италия 04 май 2018 | 17:48 0 0 0 0 0



Холандецът измина 9,7-километровото трасе за 12:02 минути. С второ време от 12:04 минути в днешния часовникарски етап, изгледан от хиляди по улиците на Йерусалим, бе за Денис, а трети с равно време с Денис завърши Виктор бел Кампенаертс (Белгия). Големият фаворит и победител в Обиколката на Франция през 2017 година Крис Фрум (Великобритания) направи много слаб старт на състезанието и изостана с 37 секунди от победителя, като завърши на 21-во място.



В събота и неделя предстоят още два етапа на територията на Израел, а от вторник, след първия почивен ден, Джирото се завръща на италианска територия. Във втория етап колоездачите ще изминат 167 километра от Хайфа до Тел Авив. Финалът на обиколката на Италия е на 27 май в Рим. Let's ROCK it! @teamsunweb boyz

I'm keeping my fingers crossed.@tom_dumoulin@RoyCurvers@ChadHaga@chrishamo_@HofstedeLennard@SamOomen@laurenstendam@LouisVervaeke#CreatingMemories #giro101 #giroditalia2018 #fightforpink@giroditalia pic.twitter.com/KDpJs2bVRL — fuuta (@wildfantasy) May 3, 2018 Холандецът Том Дюмулин спечели първия етап на 101-вото издание на колоездачната обиколка на Италия и облече розовото трико на лидер в класирането. Защитаващият титлата си Дюмулен, който се състезава за отбора на "Сънуеб", изпревари с две секунди втория Роан Денис (Австралия) в исторически етап, който за пръв път се проведе по улиците на Йерусалим.Холандецът измина 9,7-километровото трасе за 12:02 минути. С второ време от 12:04 минути в днешния часовникарски етап, изгледан от хиляди по улиците на Йерусалим, бе за Денис, а трети с равно време с Денис завърши Виктор бел Кампенаертс (Белгия). Големият фаворит и победител в Обиколката на Франция през 2017 година Крис Фрум (Великобритания) направи много слаб старт на състезанието и изостана с 37 секунди от победителя, като завърши на 21-во място.В събота и неделя предстоят още два етапа на територията на Израел, а от вторник, след първия почивен ден, Джирото се завръща на италианска територия. Във втория етап колоездачите ще изминат 167 километра от Хайфа до Тел Авив. Финалът на обиколката на Италия е на 27 май в Рим. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 202

1